Після удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) Україна веде перемовини із США щодо надання систем для збивання таких ракет.

Про це повідомило джерело Суспільного у Генштабі.

"Російська Федерація має "одиниці" ракет "Орєшнік" на своєму озброєні. Застосування цієї балістичної ракети по місту Дніпро 21 листопада джерело назвало "демонстративним кроком задля залякування", — сказав співрозмовник.

За словами джерела, зараз Київ веде перемовини із США щодо модернізації наявних систем PATRIOT або постачання інших систем ППО, які здатні ліквідовувати ці балістичні ракети в небі над Україною.

Що відомо про ракетний удар РФ по Дніпру

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.

22 листопада у ГУР повідомили, що 21 листопада Росія ймовірно застосувала балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".