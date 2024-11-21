Російська ракета "Орєшнік" створена на основі моделі РС 26 "Рубеж" — Пентагон

Експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку Росія випустила по Дніпру 21 листопада, була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані.

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент Суспільного.

"Отже, я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця БРРМ була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 "Рубеж"", — наголосила Сінгх.

Вона також підтвердила, що Сполучені Штати Америки "були попередньо коротко сповіщені перед запуском ракети через канали зменшення ядерного ризику" за 30 хвилин до запуску "Орєшніка".

"Російська сторона попередила американців про пуск "Орєшніка" по лінії Російського національного центру зменшення ядерної небезпеки, який працює в автоматичному режимі і підтримує постійний зв'язок з аналогічною системою Сполучених Штатів Америки", — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.