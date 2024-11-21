ОНОВЛЕНО: Увечері 21 листопада Путін у відеозверненні заявив, що Росія випробувала "нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши по Дніпру. У Пентагоні заявили, що ракета «Орєшнік» створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 «Рубіж».

Уранці 21 листопада росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Ідеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.

Що це за зброя та чи може українська ППО її збивати — розповідає Суспільне.

РС-26 "Рубеж" — що це за ракета

РС-26 "Рубіж" (Рубеж) — міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності, яка може доставляти в тому числі і ядерні заряди.

У Росії її почали розробляти в середині 2000-х на основі подібної радянської ракети "Піонер". Розробником ракети є "Московский институт теплотехники", який займався і декілька іншими ракетами такого класу, наприклад, "Тополем". Виробляє "Рубіж" той самий завод, що й балістичні ракети "Іскандер" — Воткинський.

Видання Defence Express припускає, що «Орєшнік» насправді і є ракетою РС-26 "Рубіж": "Не виключено, що оце позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над "изделием", котре більш відомо власне як РС-26 "Рубеж". Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101".

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан в етері Суспільного розповів, що робота над ракетою "Рубіж" розпочалася у 2006 році, але потім від РС-26 відмовилися на користь "Іскандера".

"РС-26 створили на базі двоступінчатої ракети "Тополь-М". Орієнтовна вага десь 40-50 тонн. Має бойову частину з розподільчих блоків, вона створена для ядерної зброї по 0,3 мегатонни, але, швидше за все, використовується зі звичайною бойовою частиною загальною вагою 1200 кг", — сказав Хазан.

Перший тестовий пуск ракети "Рубіж" відбувся у 2011 році. У 2018-му її мали поставити на озброєння армії РФ, проте згодом начебто змінили дату на 2027 рік. Тобто, можна припустити, вона знаходиться все ще у розробці. Однак, як аналізує Defence Express, росіяни зможуть більш-менш швидко налагодити її серійне виробництво.

За декілька днів до удару по Дніпру заявлялося, що Росія планує зробити черговий тестовий пуск цієї ракети з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Проте, якщо дані про обстріл Дніпра саме цією ракетою офіційно підтвердяться, замість тестового пуску армія РФ вирішила здійснити бойовий.

Можливий вигляд російської балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Український військовий портал Defence Express

Як їх збивати

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснює, що РС-26 "Рубіж" може долетіти, наприклад, до Києва за 8-10 хвилин. Ця ракета вміє маневрувати, що ускладнює її збиття системами ППО, також її можуть запускати з мобільних пускових установок, які складніше виявити на етапі запуску.

Під час атаки ракета розпадається на кілька бойових частин. Тобто, збивати потрібно кожну з них окремо, якщо не зробити це поки вона не розкрилася, пояснив в ефірі радіо NV Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, аналітик Центру Масштабування Технологічних Рішень.

Військовий експерт Павло Нарожний говорить, що наявні українські засоби ППО не зможуть дістати РС-26 "Рубіж" на перших етапах її польоту — у верхніх шарах атмосфери. Для цього потрібні комплекси THAAD, яких немає на озброєнні ЗСУ. Проте, саме бойові частини "Рубіжа" здатна збивати ЗРК Patriot.

Аналітики Defence Express також додають, що оснащувати "Рубіж" не ядерним, а фугасним зарядом — по-перше, складно, по-друге — надто коштовно використовувати саме цю ракету для того, щоб нести звичайні заряди. З цим так само ефективно пораються ракети типу "Іскандер". Тож, припускає видання, удар "Рубіжем" по Дніпру був скоріш демонстрацією того, що Росія все ж може застосувати проти України ядерне озброєння.