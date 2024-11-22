До жовтня РФ мала виготовити два зразки ракети "Кедр" — Буданов

Станом на жовтень поточного року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр". Джерела Суспільного у Генштабі зазначили, що експериментальних ракет, яка була запущена по Дніпру, у Росії є лише лімітована кількість.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", передає Інтерфакс-Україна.

"Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу", — заявив він.

Очільник ГУР зазначив, що "Орєшнік" (так називав ракету, що атакувала Дніпро, Путін, — ред.) — назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр".

"Сама система називається "Кедр". Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в без'ядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли", — зазначив Буданов.

Як пише Укрінформ, заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування.

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", — сказав він.

За словами Скібіцького, на місці прильоту були знайдені уламки балістичної ракети і уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети і всіх її систем".

"Росія, використовуючи війну, зробила тестове дослідження нового ракетного комплексу в бойових умовах. Це дослідницько-бойове використання", – зазначив представник ГУР.

За його словами, у 2018-2019 роках РФ розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася "Кедр РВ". Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 "Ярс" – ракети, яка була на озброєнні ще СРСР і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФ.

Скібіцький зазначив, що перше випробування цієї ракети було здійснене у червні 2021 року з космодрому "Плесецьк".

Заступник начальника ГУР уточнив, що розробка ракетного комплексу "Кедр" здійснювалася на основі ракетного комплексу "Рубіж". Однак, за його словами, "у росіян щось пішло не так", і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала "Орєшнік".

"Це, по суті, складова частина "Кедра", тому що "Кедр" передбачав створення нової ракети на заміну "Ярсу" як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота "Орєшнік" передбачала створення мобільного порту, який би не прив’язувався до шахти", – сказав Скібіцький.

Джерела Суспільного у Генштабі зазначили, що експериментальних ракет, яка була запущена по Дніпру, у Росії є лише лімітована кількість. Наразі відомо, що ця ракета за своїм типом схожа на ракетний комплекс "Ярс".

У Генштабі зазначили, що застосування цієї балістичної ракети по місту Дніпро 21 листопада джерело назвало "демонстративним кроком задля залякування".

За словами джерела, зараз Україна веде перемовини із США щодо модернізації наявних систем PATRIOT або постачання інших систем ППО в Україну, які здатні ліквідовувати ці балістичні ракети в небі над Україною.

Що відомо про ракетний удар РФ по Дніпру

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.