Молдова уклала безпекову угоду з Великою Британією

Велика Британія та Румунія висловили підтримку Молдові в боротьбі з наслідками війни Росії проти сусідньої України та у межах візиту британського та румунського міністрів закордонних справ до Молдови було підписано нову угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це пише Reuters.

Згідно із заявою Великої Британії, метою угоди є розширення співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відзначив значний наплив українських біженців до Молдови після початку вторгнення Росії у лютому 2022 року, зокрема 50 тисяч дітей.