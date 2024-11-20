21 листопада — 1002-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород людей, які популяризують або пропагують дії держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
- Загинув 11-річний хлопчик внаслідок російського удару касетними боєприпасами по селу Першомар’ївка Краматорського району.
- Омбудсмен Лубінець заявив про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення в Курській області РФ.
- США оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів.
У Києві повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
Молдова уклала безпекову угоду з Великою Британією
Велика Британія та Румунія висловили підтримку Молдові в боротьбі з наслідками війни Росії проти сусідньої України та у межах візиту британського та румунського міністрів закордонних справ до Молдови було підписано нову угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.
Про це пише Reuters.
Згідно із заявою Великої Британії, метою угоди є розширення співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відзначив значний наплив українських біженців до Молдови після початку вторгнення Росії у лютому 2022 року, зокрема 50 тисяч дітей.
Росія звинуватила громадянина Німеччини у плануванні диверсій на енергетичних об’єктах
Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила про затримання громадянина Німеччини Миколи Гайдука, якого звинувачують у плануванні диверсій на енергетичних об’єктах у Калінінградській області. За даними російської сторони, Гайдук діяв за вказівкою громадянина України Олександра Жорова.
Про це пише АР.
ФСБ повідомила, що Гайдука, жителя Гамбурга 1967 року народження, затримали під час перетину кордону між Польщею та російським Калінінградом. У його автомобілі нібито було знайдено пів літра рідкої вибухівки.
Війська КНДР приєдналися до російських десантників і беруть участь у боях в Україні — розвідка Південної Кореї
Північнокорейські війська, які були відправлені до Росії, входять до складу російських повітряно-десантних та морських підрозділів, де проходять тренування. Деякі з них уже беруть участь у бойових діях.
Про це 20 листопада повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), пише південнокорейська газета Dong-A Ilbo.
Також було підтверджено, що Північна Корея постачала до Росії додаткове озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки калібру 170 мм та реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.
Як повідомили депутати Лі Сон-гвон та Пак Сон-вон, NIS підтвердила, що наприкінці жовтня північнокорейські війська були перекинуті в Курську область — зону активних бойових дій. У Курську вони проходять тактичну підготовку та тренування з протидії дронам у складі російських військ, а частина військових уже бере участь у боях.