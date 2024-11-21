Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу після СЗЧ

Верховна рада ухвалила в цілому закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували.

Про це повідомляють народні депутати з сесійної зали.

"За" проголосували 253 народні депутати.

Як пояснив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, закон містить наступні положення:

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.

Як відзначив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами.

Як пояснила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, пропонується, що за рішенням командира під час воєнного стану військова служба для тих, хто пішов в СЗЧ, може бути поновлена після їх повернення до частини.

Командир частини має поінформувати не пізніше 72 годин з дня прибуття таких військовослужбовців у письмовій формі ВСП. Але мова йде лише про разовий дозвіл. Це шанс для тих, хто пішов в СЗЧ, повернутися в частину.

Що про закон журналістам розповіли парламентарії

Коментарі народних депутатів були додані о 15.45:

Народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Фріз, розповіла журналістам, що є декілька тисяч людей, які перебувають у так званому “батальйоні резерву” — це ті "сзчсники", які повернулися, але не можуть повернутися до військової служби через відкриті проти них кримінальні провадження.

“Завдяки законопроєкту вони зможуть одразу протягом 72 годин після підписання закону стати до лав і захищати Батьківщину”, — сказала Фріз.

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Федієнко пояснив, що норми ухваленого закону діятимуть до 1 січня.

“Буде діяти до 1 січня і буде стосуватися всіх військовослужбовців, які приймуть рішення повернутися до цієї дати в свої військові підрозділи. Після 1 січня все повернеться, як кажуть, на свої місця, і вже не будуть діяти правила цього законопроєкту, коли військовослужбовець може повернутися військову частину, його одразу можуть поставити на забезпечення", — сказав Федієнко.

Тобто, за його словами, знову будуть діяти ті самі судові процеси.

"Таким чином ми, по-перше, зараз розвантажимо трошки судову систему, а по-друге, все ж таки, дамо спроможність командирам одразу застосовувати таких військовослужбовців до військових частин, безпосередньо для виконання тих або інших бойових завдань”, — сказав Федієнко.

Він наголосив, що це жодним чином не виключає майбутню відповідальність цього військовослужбовця.

“Далі це все одно буде вирішувати суд. Він винен, не винен, СЗЧ чи дезертирство — згідно з Кримінального кодексу України”, — пояснив нардеп.

За словами Федієнка, судові засідання щодо таких військових можуть відбуватися у дистанційному режимі.

Коментуючи журналістам, чому йдеться саме про 1 січня, нардеп сказав, що це була пропозиція Генерального штабу, який має свої розрахунки.

Серед усіх військових кримінальних правопорушень в Кримінальному кодексі України, самовільне залишення частини (СЗЧ) до повномасштабного вторгнення Росії було найрідкіснішим видом злочину. Вже у 2022 році Офіс генерального прокурора зареєстрував більше шести тисяч таких справ. А лише за перші девʼять місяців 2024-го — у шість разів більше.

Восени 2024 року відбулося мінімум два гучних випадки публічного СЗЧ. Перший — військовослужбовець 56 ОМБ Сергій Гнезділов оголосив, що "йде у СЗЧ" після пʼяти років служби в ЗСУ. У заяві про причини такого вчинку він наголосив на необхідності встановлення чітких термінів служби.

Другий випадок трапився на Миколаївщині, де близько сотні військових 123 бригади ТРО відмовилася брати участь у бойових діях на Донеччині через недостатню підготовку та нестачу озброєння.

З січня 2023-го набув чинності закон, що посилює відповідальність за СЗЧ. Ці зміни підтримав також і Валерій Залужний, який на етапі розгляду законопроєкту був головнокомандувачем. У серпні 2024-го Верховна рада дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу.