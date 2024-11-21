Директорка Amnesty International в Україні Вероніка Вельч відреагувала на заяву американського офісу організації, який назвав рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена про передачу протипіхотних мін Україні “необачним” і “кроком назад”.

Про це Вельч написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно мала розмову з представниками Amnesty США. Їхня позиція доволі проста: адміністрація Байдена постійно знижує поріг у сфері застосування міжнародного гуманітарного права. Але це стосується лише зобов’язань США і не пов’язане з діями України. Жодних претензій до України щодо використання протипіхотних мін для захисту не висувається," – написала Вельч.

Водночас вона висловила свою позицію щодо використання таких засобів у контексті війни Росії проти України. Вельч наголосила, що "окрім роботи в Amnesty, є громадянкою, мамою та людиною зі здоровим глуздом".

Вона зазначила, що протипіхотні міни "надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей".

"Але якщо обирати між довгостроковими наслідками мін і миттєвими наслідками окупації, я переконана, що все, що дозволяє захистити українських громадян від агресії, тортур і фізичного знищення, має право на існування. Ми вдячні за таку допомогу," – підкреслила директорка Amnesty International в Україні.

Amnesty International, як учасник Міжнародної кампанії із заборони протипіхотних мін, наполегливо закликає всі уряди заборонити застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін, а також приєднатися до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року і виконувати його.

Світова спільнота об'єдналася, щоб відмовитися від наземних мін за допомогою Договору про заборону мін 1997 року, державами-учасницями якого є 164 країни, включно з усіма іншими членами НАТО.

Хоча США досі не приєдналися до Договору про заборону мін, вони функціонально дотримуються кількох його положень — за винятком тих, які забороняють США віддавати накази про використання наземних мін на Корейському півострові. Сполучені Штати не використовували протипіхотні наземні міни з 1991 року, за винятком використання одного боєприпасу 2002 року; вони не експортували їх з 1992 року і не виробляли їх з 1997 року, відзначає Amnesty International.

Як написала американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників, після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін. За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.