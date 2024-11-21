Перейти до основного змісту
В Amnesty International Україна відреагували на заклик до Байдена не надавати протипіхотні міни Україні
СШАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЗброя і технологіїВійна

В Amnesty International Україна відреагували на заклик до Байдена не надавати протипіхотні міни Україні

Дар'я Кінша
Розмір шрифту
Amnesty International Україна відреагувала на заклик не передати протипіхотні міни Україні
Директорка українського офісу організації Amnesty International Вероніка Вельч. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Директорка Amnesty International в Україні Вероніка Вельч відреагувала на заяву американського офісу організації, який назвав рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена про передачу протипіхотних мін Україні “необачним” і “кроком назад”.

Про це Вельч написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно мала розмову з представниками Amnesty США. Їхня позиція доволі проста: адміністрація Байдена постійно знижує поріг у сфері застосування міжнародного гуманітарного права. Але це стосується лише зобов’язань США і не пов’язане з діями України. Жодних претензій до України щодо використання протипіхотних мін для захисту не висувається," – написала Вельч.

Водночас вона висловила свою позицію щодо використання таких засобів у контексті війни Росії проти України. Вельч наголосила, що "окрім роботи в Amnesty, є громадянкою, мамою та людиною зі здоровим глуздом".

Вона зазначила, що протипіхотні міни "надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей".

"Але якщо обирати між довгостроковими наслідками мін і миттєвими наслідками окупації, я переконана, що все, що дозволяє захистити українських громадян від агресії, тортур і фізичного знищення, має право на існування. Ми вдячні за таку допомогу," – підкреслила директорка Amnesty International в Україні.

Amnesty International, як учасник Міжнародної кампанії із заборони протипіхотних мін, наполегливо закликає всі уряди заборонити застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін, а також приєднатися до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року і виконувати його.

Світова спільнота об'єдналася, щоб відмовитися від наземних мін за допомогою Договору про заборону мін 1997 року, державами-учасницями якого є 164 країни, включно з усіма іншими членами НАТО.

Хоча США досі не приєдналися до Договору про заборону мін, вони функціонально дотримуються кількох його положень — за винятком тих, які забороняють США віддавати накази про використання наземних мін на Корейському півострові. Сполучені Штати не використовували протипіхотні наземні міни з 1991 року, за винятком використання одного боєприпасу 2002 року; вони не експортували їх з 1992 року і не виробляли їх з 1997 року, відзначає Amnesty International.

Як написала американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників, після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін. За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.

Топ дня

Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок