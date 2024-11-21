Мінфін США запровадив санкції проти Газпромбанку, інших банків РФ та фізосіб

Мінфін США 21 листопада наклав санкції на десятки російських банків, включно з “Газпромбанком”, реєстраторів цінних паперів та чиновників зі сфери фінансів. Також випустили попередження про ризики приєднання до російської системи передачі фінансових повідомлень.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США застосувало санкції щодо ”Газпромбанку”, понад 50 російських банків, пов'язаних з міжнародною фінансовою системою, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів та 15 російських чиновників у сфері фінансів. OFAC також випустило попередження, в якому описує санкційні ризики, пов'язані з російською системою передачі фінансових повідомлень, яку Кремль створив і використовує для обходу санкцій.

“Сьогоднішні санкції, спрямовані проти найбільшого російського банку, що залишився поза санкціями, а також проти десятків інших фінансових установ і посадових осіб в Росії, ще більше послаблять і деградують російську військову машину. Ці широкомасштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США, а також фінансувати і оснащувати свою армію”, — заявила міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.

Вона додала, що США продовжить вживати заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної і неспровокованої війни в Україні.