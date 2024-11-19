20 листопада — 1001-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський представив у Раді внутрішній "План стійкості" України з 10 пунктів. Він також заявив, що виборів та зниження мобілізаційного віку зараз не буде.
- Україна вперше застосувала ракети ATACMS по території Росії, пишуть Reuters та CNN з посиланням на чиновників США. Зеленський не підтвердив і не спростував це, однак назвав ATACMS серед переліку далекобійних можливостей України.
- Рада схвалила проєкт держбюджету на 2025 рік з рекордними видатками на оборону.
- Україну відвідала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен: вона оголосила надання 130 мільйонів євро на розвиток оборонної промисловості України та передачу наступних партій F-16.
- Велика Британія виділила понад 9,5 мільйонів доларів на закупівлю БПЛА для України.
- 20 листопада з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень світла.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
У Києві — повітряна тривога.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
Вибухи в Києві
У Києві пролунали звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти.