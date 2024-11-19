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План стійкості, держбюджет-2025, удари ATACMS по Росії, F-16 від Данії та дрони від Британії. 1001 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

План стійкості, держбюджет-2025, удари ATACMS по Росії, F-16 від Данії та дрони від Британії. 1001 день війни. Онлайн

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Суспільне
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1000 днів повномасштабної війни
Військові курсанти запалюють тисячу свічок під час пам'ятної церемонії в 1000-й день повномасштабного нападу Росії на Україну перед монументом "Батьківщина-мати" в Києві, 19 листопада 2024 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

20 листопада — 1001-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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