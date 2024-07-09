Низка експертів, представників університетів різних країн Європи та Америки закликають не приймати Україну до НАТО. Вони переконані, що вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.

Про це йдеться у відкритому листі, який надрукувала газета Guardian.

"Дехто стверджує, що вступ України до НАТО стримає Росію від повторного вторгнення в країну. Це видавання бажаного за дійсне", — мовиться у публікації.

Там зазначено, що на майбутньому саміті НАТО в липні дехто наполягає, аби Альянс значно наблизив Україну до членства в блоці. Наприклад, визначивши процес вступу для Києва або запросивши країну долучитися до цього процесу. Ті, хто підписав цей лист, вважають, що "будь-який такий крок був би нерозумним".

У публікації зауважили, що 5 стаття Статуту НАТО зобов’язує членів Альянсу, зокрема, США, розпочинати війну, аби відбити напад на будь-якого члена блоку. Якби Україна долучилася до НАТО після нинішньої війни, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники мали б розуміти, що вони "будуть зобов’язані воювати з російською армією за Україну у разі повторного вторгнення".

Нині адміністрація президента США визнає, що безпека та процвітання їхньої країни "не зачеплені нинішньою війною настільки, щоб виправдати пряме військове втручання США".

"З тієї ж причини, з якої Сполучені Штати не повинні розпочинати воювати з Росією через Україну сьогодні, вони не повинні брати на себе зобов'язання розпочинати воювати з Росією через Україну в майбутньому", — написано у листі.

Підписанти переконані, що, якби Україна долучилася до Альянсу, Росія мала б підстави сумніватися у правдивості гарантій безпеки з боку НАТО. Мовляв, вона отримала б можливість випробувати та потенційно розірвати блок.

"Результатом може стати пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО. Чим ближче НАТО наближається до обіцянки, що Україна приєднається до Альянсу після закінчення війни, тим більшим буде стимул для Росії продовжувати воювати та вбивати українців, щоб запобігти інтеграції України в НАТО", — йдеться у листі.

Водночас ті, хто підписав лист, переконані, що з викликами, які кидає Росія, можна впоратися і "без вступу України до НАТО". На їхню думку, рух України до членства у блоці може погіршити проблему, перетворивши країну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу та зіграти на руку Володимиру Путіну.

"Метою НАТО є не демонстрація поваги до інших країн; це захист території НАТО та посилення безпеки членів НАТО. Прийняття України знизило б безпеку Сполучених Штатів і союзників по НАТО, створивши значний ризик для всіх", — зазначено у публікації.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

75-й Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників — міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Які очікування від саміту

Президент України Володимир Зеленський від саміту НАТО очікує рішення щодо надання Україні систем Patriot та ухвалення нових двосторонніх безпекових угод. А також — "потужних кроків" від США. Глава держави додав, що Україна хотіла б запрошення на вступ до Альянсу. Однак, знає, що не отримає його на саміті.

За словами Зеленського, під час заходу Україна підпише "сильну" безпекову угоду. Документ уже готовий до підписання. Також має відбутися засідання Ради Україна – НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головною темою саміту НАТО стануть постачання зброї для України та тренування українських військових. Він очікує, що глави держав та урядів погодяться на значний пакет для України.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться й умови будуть виконані".