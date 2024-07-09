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У Білому домі відкинули чутки, що Байден нібито лікується від хвороби Паркінсона
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У Білому домі відкинули чутки, що Байден нібито лікується від хвороби Паркінсона

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Джо Байден
Президент США Джо Байден виходить з літака Air Force One в міжнародному аеропорту Піттсбурга, США. REUTERS/Elizabeth Frantz

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр відкинула чутки, нібито президент США Джо Байден страждає від хвороби Паркінсона. Вона заявила, що глава держави не лікується від хвороби Паркінсона і не відвідував невролога, крім щорічних медоглядів.

Про це вона сказала під час брифінгу.

"Чи лікувався президент від хвороби Паркінсона? Ні. Чи лікується він від хвороби Паркінсона? Ні, не лікується. Чи приймає він ліки від хвороби Паркінсона? Ні", — заявила прессекретарка, реагуючи на нещодавню публікацію видання The New York Times.

Напередодні NYT опублікувало статтю, у який йшлося, що лікар-невролог Кевін Каннард, який працює в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда під Вашингтоном, з серпня минулого року до березня 2024-го вісім разів відвідував Білий дім. Ці візити були зафіксовані у загальнодоступному журналі відвідувань адміністрації президента. За словами лікаря Білого Дому Кевіна О'Коннора, що більшість візитів Каннарда були пов'язані з лікуванням "інших людей", які працюють в держустанові.

Проте під час брифінгу Жан-П'єр відмовився підтверджувати чи уточнювати дані щодо візитів Каннарда.

За її словами, Байден тричі відвідував невролога під час щорічного медичного огляду. Також чиновниця не пояснила присутність Каннарда в Білому домі, але припустила, що це могло бути пов'язано з лікуванням деяких військових, які працюють у комплексі резиденції президента США.

"Тисячі військовослужбовців прибувають до Білого дому, і вони перебувають під наглядом медичної частини", — сказала вона.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

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