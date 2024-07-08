Джо Байден надіслав демократам у Конгресі листа, у якому заявив, що попри спекуляції у пресі та деінде, він твердо налаштований залишатися у виборчих перегонах. А також — дійти до кінця та перемогти Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Лідер США зауважив, що він би не балотувався б знову, якби не вірив, що він "найкраща людина" для того, щоби перемогти Дональда Трампа у 2024 році.

Байден додав, що відчуває глибокий обов’язок перед вірою та довірою виборців Демократичної партії США.

"Я не маю сумніву, що я — та ми — можемо та переможемо Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, лунає уже понад тиждень. І настав час це закінчувати. Ми маємо одну роботу. І це перемогти Дональда Трампа", — написав президент США.

Джо Байден зазначив, що будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності щодо завдання попереду лише допомагає Трампу та шкодить їм.

"Настав час, щоби зібратися разом, йти далі як єдина партія та перемогти Дональда Трампа", — додав лідер США.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою думку.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Лідер США в інтерв'ю ABC News зазначив, що вийде з передвиборчих перегонів, якщо "Господь Всемогутній зійде та скаже йому це зробити".