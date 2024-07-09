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Співпраця у сфері космічної розвідки: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE
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Співпраця у сфері космічної розвідки: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE

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Міноборони України підписало меморандум з фінським виробником мікросупутників ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

"Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Що відомо про "народний супутник" ICEYE

22 червня 2022 року телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков організували збір коштів на "народний Байрактар". 24 червня українці зібрали гроші на чотири "Байрактари" для ЗСУ.

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні три безпілотники безплатно. Тож Притула заявив, що заощаджені кошти витратять на потреби, які визначить Міністерство оборони.

У серпні волонтер оголосив, що понад 600 мільйонів гривень, що вдалося заощадити зі збору на "народний Байрактар" витратили на супутник для ЗСУ фінської компанії ICEYE. Він має важливу перевагу — дозволяє сканувати об'єкти за будь-яких погодних умов. "Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода", — сказали в Збройних силах. Тож супутник допомагає швидко планувати операції.

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