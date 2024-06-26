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"Народний супутник" ГУР за два роки зробив понад 4 тисячі знімків
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"Народний супутник" ГУР за два роки зробив понад 4 тисячі знімків

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ICEYE супутник, народний супутник ГУР і Притули
Знімок, зроблений за допомогою супутника ICEYE. Facebook/Благодійний Фонд Сергія Притули

Уже майже 2 роки працює "народний супутник" ICEYE, на який українці та волонтер Сергій Притула зібрали у 2022-му. За цей час супутник зробив для ЗСУ 4173 знімки російських об’єктів.

Про це 26 червня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За період використання апарата та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці Сил оборони України зробили 4173 фото російських баз:

  • 370 ― аеродроми;
  • 238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;
  • 153 ― нафтобази та склади пального;
  • 147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
  • 17 ― військово-морські бази.

Супутникова розвідка з орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби, пишуть у ГУР.

Перевага космічного апарата ICEYE полягає зокрема у здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів армії РФ та її техніки.

Близько 38% отриманих даних українські військові застосували, готуючи удари по противнику. За словами пресслужби ГУР, внаслідок цих атак Росія зазнала мільярдів збитків.

Що відомо про "народний супутник" ICEYE

22 червня 2022 року телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков організували збір коштів на "народний Байрактар". 24 червня українці зібрали гроші на чотири "Байрактари" для ЗСУ.

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні три безпілотники безплатно. Тож Притула заявив, що заощаджені кошти витратять на потреби, які визначить Міністерство оборони.

У серпні волонтер оголосив, що понад 600 мільйонів гривень, що вдалося заощадити зі збору на "народний Байрактар" витратили на супутник для ЗСУ фінської компанії ICEYE. Він має важливу перевагу — дозволяє сканувати об'єкти за будь-яких погодних умов. "Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода", — сказали в Збройних силах. Тож супутник допомагає швидко планувати операції.

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