Уряд Угорщини після критики канцлером ФРН поїздки угорського прем’єра до Москви у п’ятницю, 5 липня, несподівано скасував заплановану на понеділок у Будапешті зустріч міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з главою МЗС Угорщини. В Угорщині заявили, що причина цього — суто технічна.

Про це з посиланням на слова чиновника у Берліні пише Bloomberg.

Як розповів чиновник, у п'ятницю ввечері за короткий термін угорська сторона скасувала зустріч. Це сталося на подив уряду Німеччини.

У світлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою, додав чиновник.

Як пише Reuters, в МЗС Угорщини заявили, що німецьку сторону попросили перенести візит у зв'язку з "непередбаченою зміною" в календарі міністра Петера Сійярто.

"Причина є чисто технічною, а не політичною", — заявили в МЗС Угорщини.

Раніше в п'ятницю Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв його заздалегідь про свої плани поїздки.

“З точки зору зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель , а не Угорщина”, — сказав Шольц, маючи на увазі президента Європейської ради.

Україна може розраховувати на підтримку Європи, і вторгнення Росії в Україну не повинно закінчитися успіхом, додав канцлер.

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.