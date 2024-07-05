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У МЗС відреагували на зустріч Орбана і Путіна: "Жодних домовленостей про Україну без України"
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У МЗС відреагували на зустріч Орбана і Путіна: "Жодних домовленостей про Україну без України"

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Орбан і Путін
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, Москва, Росія, 5 липня 2024 року. Віктор Орбан/Facebook

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.

Там акцентували, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".

"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС зазначили, що Україна залишається "конструктивно налаштованою" на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту угорського прем'єра до Києва.

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Візит Орбана до Києва

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

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