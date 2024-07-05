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"Путін — агресор, ми з Україною" — в Європі коментують візит Орбана в Москву
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"Путін — агресор, ми з Україною" — в Європі коментують візит Орбана в Москву

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Орбан і Путін 5 липня в Москві
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, Москва, Росія, 5 липня 2024 року. Orbán Viktor/Facebook

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністри Чехії, Польщі, Швеції відреагували на зустріч прем'єра Угорщини Орбана з лідером Кремля Володимиром Путіним.

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", — написала фон дер Ляєн на Х.

Петр Фіала наголосив: "Віктор Орбан не представляє ні наші інтереси, ні інтереси ЄС у Москві. Він також не має повноважень вести переговори від нашого імені. Позиція Чехії чітка: Путін — агресор, ми з Україною".

"Прем'єр-міністр Орбан на шляху до Москви: «Ми станемо важливим інструментом, щоб зробити перший крок до світу». Питання, в чиїх руках цей інструмент", — говорить Дональд Туск.

Також опублікували реакцію прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон. На думку шведського політика, "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Москви і Путіна.

"Це посилає неправильний сигнал світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу. Віктор Орбан у цьому питанні самостійний. Він не говорить від імені ЄС чи від імені інших глав держав та урядів ЄС".

Раніше МЗС України теж прокоментувало візит Орбана. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Візит Орбана до Києва

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

Новину доповнено о 16:38. Додано коментар польського прем'єр-міністра.

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