ДТЕК: графіки відключень 6 липня діятимуть цілий день

За розпорядженням НЕК "Укренерго" завтра, 6 липня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватися впродовж всієї доби.

Про це написали в ДТЕК.

У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години відключення можуть захоплювати зони, які в графіках позначені світло-сірим кольором.

Енергетики нагадують про те, як працюють три категорії відключень у графіках обленерго:

темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — відключення світла можливі;

біла зона — світло гарантовано є.

Укренерго підтвердило відключення електрики протягом усієї доби 6 липня.

З 17:00 до 22:00 працюватимуть три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, як і в попередні дні.

Раніше 5 липня Укренерго заявило, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень електрики. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.