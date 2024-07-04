Байден заявив, що пройшов медогляд після дебатів із Трампом — Politico

Президент США Джо Байден заявив, що пройшов медичний огляд після дебатів із Дональдом Трампом і "почувається добре". Про це він сказав під час приватної зустрічі із американськими губернаторами-демократами.

Про це пише Politico, посилаючись на обізнаних співрозмовників.

За їхніми словами, під час зустрічі, "викликаної збільшенням побоювань щодо здоров’я президента та його політичної життєздатності", один із губернаторів поцікавився у Байдена, як той почувається. У відповідь глава США сказав, що останніми днями проходив медичне обстеження, і наголосив, що, як і раніше, він має "добре здоров’я". При цьому джерело Politico, знайоме з графіком президента, відзначило, що лікар Білого дому провів лише короткий огляд Байдена через симптоми застуди, які у нього зберігаються. Цей огляд не включав серйозних тестів, уточнив співрозмовник видання.

Під час зустрічі з губернаторами Байден також заявив, що прагне перемогти на виборах і що він не збирається залишати передвиборчу кампанію.

"Дозвольте мені сказати це настільки ясно, наскільки це можливо, настільки просто і прямолінійно, наскільки я можу: я продовжую перегони, ніхто мене не виштовхне (з президентських перегонів — ред.). Я не йду. Я в цих перегонах до кінця, і ми переможемо", — сказав президент США.

Як пише Reuters, крім того, Байден знову взяв на себе відповідальність за свій поганий виступ на дебатах, сказавши губернаторам, що не слухав персоналу, який казав йому сповільнити свій графік перед заходом.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.