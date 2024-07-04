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Вибори у США: після дебатів зросла перевага Трампа над Байденом — опитування
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Вибори у США: після дебатів зросла перевага Трампа над Байденом — опитування

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Вибори у США: після дебатів зросла перевага Трампа над Байденом — опитування
Дебати Джо Байдена та Дональда Трампа, 3 листопада 2020 року. Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Згідно з результатами низки опитувань, після дебатів кандидатів у президенти США Джо Байдена від демократів і Дональда Трампа від республіканців Трамп збільшив відрив від Байдена на кілька пунктів.

Про це пишуть CNN і Reuters.

За даними двох відомих національних опитувань, перевага республіканця Дональда Трампа над президентом Джо Байденом зросла до шести пунктів, відзначає Bloomberg.

Так, опитування Wall Street Journal показало, що Трамп випереджає Байдена з відривом від 48% до 42%, піднявшись на один відсотковий пункт, тоді як опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом зросла на три пункти до 49%-43%.

В опитуванні CNN Poll of Polls експрезидент лідирує на п'ять пунктів. Йдеться про 49% проти 44% у прямих опитуваннях, проведених після президентських дебатів минулого четверга.

Як пише Bloomberg, майже три чверті виборців під час опитування Times сказали, що 81-річний президент занадто старий для цієї посади — це на 5 пунктів більше, ніж опитування перед дебатами, проведене минулого тижня. А опитування Journal показало, що частка виборців, які вважають, що Байден занадто старий, щоб балотуватися, зросла на 7 пунктів з лютого до 80%.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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