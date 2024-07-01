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Хакери ГУР у травні-червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела
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Хакери ГУР у травні-червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела

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Наприкінці травня цьогоріч фахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) здійснили масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, й у Криму. Наприкінці червня подібні кібератаки продовжились.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За словами джерел, представники російських провайдерів називають цю DDos-атаку "найпотужнішою", з якою їм коли-небудь доводилося стикатись.

Зазначається, що одним з найбільш постраждалих провайдерів став оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Зокрема, користувачі не могли скористатися доступом до мережі в Криму і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.

Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони "відчували труднощі" в комунікації з абонентами. Побоюючись шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.

При цьому подібні кібератаки тривали й у червні. Під ударом знову опинилися мережі "Міранди-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ та місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи.

Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Останні кібератаки РФ з боку України

У березні кіберфахівці ГУР реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

7 травня кіберфахівці ГУР МО вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

5 червня у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки з боку фахівців ГУР МО.

29 червня повідомлялось, що хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями ГУР МО здійснили кібератаки на російські компанії, які підтримують війну.

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