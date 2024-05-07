Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С — джерела

Кіберфахівцям Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) вдалося вивести з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Інформацію підтвердили Суспільному джерела у спецслужбах.

Зазначається, що компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud" — уточнили джерела.

Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також у мережах активно пишуь про неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.

При цьому за даними ГУР, адміністратори публічних сторінок видаляють негативні коментарі.

Раніше, 26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

У березні кіберфахівці ГУР також реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.