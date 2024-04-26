ГУР здійснило кібератаку на сервіси партії "Єдина Росія" — джерела

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За даними співрозмовників, наразі під ударом перебувають сервери й сайти політсили, а також домени ER.RU і edinros.

Як також підкреслили джерела, попри заяви "Єдиної Росії" про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується", наразі частина ресурсів не працює.

Раніше 26 квітня путінська партія заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов'язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на поточний день.

У березні кіберфахівці ГУР реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.