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ГУР здійснило кібератаку на сервіси партії "Єдина Росія" — джерела
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ГУР здійснило кібератаку на сервіси партії "Єдина Росія" — джерела

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Getty Images

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За даними співрозмовників, наразі під ударом перебувають сервери й сайти політсили, а також домени ER.RU і edinros.

Як також підкреслили джерела, попри заяви "Єдиної Росії" про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується", наразі частина ресурсів не працює.

Раніше 26 квітня путінська партія заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов'язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на поточний день.

У березні кіберфахівці ГУР реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

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