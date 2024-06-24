Буданов пояснив, чому є "фанатом" ударів вглиб Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає удари вглиб Росії критичними для країни-агресора, але вони призвели до того, що Володимир Путін більше не може удавати, що ця війна росіян не стосується.

Про це він заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

За словами очільника ГУР, він фанат завдавання ударів по території Росії за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії.

"Я фанат цього. Я виступав за це з перших днів війни, відкрито кажучи, допоки війна ведеться лише на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території РФ, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – сказав Буданов.

Він пояснив, що завдяки цим ударам Путін більше не може удавати перед своїм народом, що ця війна росіян не стосується.

"На даному етапі це ще не критично для Росії, але це призвело до того, що пересічний громадянин європейської частини РФ точно знає і відчуває, що війна триває, і сам пережив деякі вибухи. Це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний стан", — сказав очільник ГУР.

Буданов зазначив, що попередження Білого дому Києву не бити по російських НПЗ нафтопереробні заводи не має сенсу, оскільки вони є законною ціллю війни. Ці атаки можуть не змінити війну, визнав керівник розвідки, але вважає, що вони можуть вплинути на економіку Росії і "психологічний стан", що, своєю чергою, "вплине на військовий компонент". У ГУР вважають законною ціллю будь-який російський військовий об’єкт в радіусі 800 км.