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Українські хакери атакували російські компанії, які підтримують війну
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Українські хакери атакували російські компанії, які підтримують війну

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хакер
Хакер. Фото: ГУР

Хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаки на російські компанії, які підтримують війну.

Про це повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що хакери продовжують знищувати важливі дані та обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій у Росії.

За минулий тиждень хакери знищили:

  • понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської армії.
  • усі дані на 8 серверах “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.
  • усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород ― "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам цих провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

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