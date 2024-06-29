Українські хакери атакували російські компанії, які підтримують війну

Хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаки на російські компанії, які підтримують війну.

Про це повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що хакери продовжують знищувати важливі дані та обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій у Росії.

За минулий тиждень хакери знищили: