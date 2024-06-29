Українські хакери атакували російські компанії, які підтримують війну

Хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаки на російські компанії, які підтримують війну.
Про це повідомили у ГУР.
У розвідці зазначили, що хакери продовжують знищувати важливі дані та обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій у Росії.
За минулий тиждень хакери знищили:
- понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської армії.
- усі дані на 8 серверах “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.
- усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород ― "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам цих провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.