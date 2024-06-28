Безпекова угода проміж Словенією та Україною перебуває на фінальній стадії і її можуть підписати до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня.

Про це сказала президентка Словенії Наташа Пірц Мусар на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондентка Суспільного.

"Безпековий договір між Словенією і Україною вже на фінальному етапі. І я думаю, що це буде підписано перед самітом НАТО в Вашингтоні. Я рада, що Євросоюз підписав цей безпековий договір. І ви повинні розуміти, що я правник, який займається гуманітарними правами людей. І я очікую, що Словенський уряд незабаром підпише. Щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", — сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Польща має підписати з Україною угоду про безпеку до саміту НАТО. Для підписання угоди до Варшави має приїхати президент Володимир Зеленський.

27 червня Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду на полях Саміту лідерів країн ЄС. Також було підписано безпекові угоди з Литвою та Естонією.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.