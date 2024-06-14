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Реакція МЗС України на заяви очільника Кремля: "Спроби Путіна виставити себе миротворцем є абсурдом"
МЗСУКРАЇНАРОСІЯПутінСаміт мируПолітикаСвіт

Реакція МЗС України на заяви очільника Кремля: "Спроби Путіна виставити себе миротворцем є абсурдом"

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МЗС України
МЗС України. УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

Про це йдеться у пресрелізі українського зовнішньополітичного відомства.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що мета цих заяв — ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

"Переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не допустять ввести себе в оману. Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру у Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", — підкреслили у відомстві.

Там також назвали спробу Путіна виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни "абсурдною".

"Саме він спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН", — йдеться у повідомленні.

Реакція Офісу президента на заяви Путіна

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи умови президента РФ Володимира Путіна щодо припинення бойових дій, заявив, що РФ не має бажання припиняти війну, а висунуті очільником Кремля пропозиції говорять про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

"Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії не надходило. Суб'єкт Путін озвучив лише стандартний набір агресора, який вже неодноразово звучав. Його зміст досить специфічний, надзвичайно образливий для міжнародного права й абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", — йдеться у дописі Подоляка у соцмережі X.

Що цьому передувало

Напередодні на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

Глобальний саміт миру у Швейцарії

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

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