У штаті Джорджія сьогодні, 27 червня, пройде перший раунд дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа — суперників на президентських виборах США. Зустріч триватиме півтори години, обидва політики виступатимуть без чернеток. Перед цією подією Суспільне згадує знакові американські дебати, які проливали нове світло на кандидатів чи навіть вирішували результат виборів.

Перші дебати — 3 години без ведучого

У США дебати кандидатів у президенти виникли у середині XIX століття. Правда, під час президентських виборів 1860-го між республіканцем Авраамом Лінкольном та демократом Стівеном Дугласом дебатів не відбулося, вони сталися двома роками раніше — у 1858-му, коли обоє балотувалися на посаду сенатора від штату Іллінойс.

Ці дебати проходили із залученням аудиторії. Кілька раундів відвідали понад 10 000 глядачів, модератора не було, а сама подія тоді тривала довго. Зараз Байден і Трамп зустрінуться в ефірі CNN на 90 хвилин. У 1858-му перший спікер говорив 60 хв, другий відповідав йому протягом 90 хв, а потім перший спікер мав 30 хв на зворотний зв'язок. Головною темою дебатів між Лінкольном та Дугласом було питання, чи дозволять рабство в нових штатах (Луїзіана та Мексиканська Цесія). Дуглас вважав, це мають вирішувати самі жителі, а не федеральний уряд. Лінкольн був проти розширення рабства, але й проти скасування його в регіонах, де воно вже усталилося. Зрештою сенатором обрали Дугласа.

Наступні 15 виборів минули без публічних бесід між кандидатами. Політики спілкувалися з громадськістю передусім у форматі передвиборчих виступів. Усе змінилося з появою радіо. 1948 року там лунали дебати між Томасом Дьюї та Гарольдом Стассеном. А далі обертів набрало телебачення.

Перші теледебати США між Ніксоном і Кеннеді

Перші національні дебати на телебаченні відбулися 26 вересня 1960 року й охопили 65-мільйонну аудиторію. Тоді говорили кандидати Річард Ніксон і Джон Кеннеді. Саме телетрансляція, як вважають, стала вирішальною для перемоги Кеннеді. Ніксон незадовго до цього травмував коліно, а прибувши в студію, ненароком вдарив його ще раз. Він був схудлий, піджак на ньому виглядав завеликим, до того ж був сірого кольору і злився з тлом. Також Ніксон відмовився від гриму, глядачам було видно його щетину та краплі поту. А ще політик незатишно почувався, наче не знав, куди подіти руки та ноги.

На його фоні Кеннеді тримався впевнено, на ньому добре сидів чорний костюм, що контрастував із тлом студії, його загримували, тож у цілому він був більш телегенічним.

Після першого туру дебатів рейтинг Кеннеді зріс, і хоча в кандидатів була приблизно однакова передвиборча програма й наступні три тури дебатів минули для Ніксона успішно, він таки зазнав поразки.

Ніксон взяв це до уваги. У 1968 та 1972 роках він не брав участі в теледебатах — і перемагав.

Дебати між кандидатами у президенти США республіканцем Річардом Ніксоном (ліворуч) та демократом Джоном Кеннеді, Нью-Йорк, 21 жовтня 1960 року. AP

Під чиїм впливом Східна Європа

1976 року чинний тоді президент Джеральд Форд припустився суттєвої фактичної помилки на дебатах із Джиммі Картером. Він сказав: "Радянського панування в Східній Європі немає і ніколи не буде під адміністрацією Форда". Уявлення політика, нібито Східна Європа не належить до радянської зони впливу, відштовхнуло від Форда виборців польського та чеського походження.

Та й загалом він справив враження, наче не так добре розбирається в зовнішній політиці. Пізніше Форд казав, що мав на увазі, що країни Східної Європи ніколи не відмовляться від своєї незалежності, а глядачі його не зрозуміли.

Картер отримав на виборах 50%, Форд — 48%. Зокрема, за Картера проголосували американці східноєвропейського походження в так званих "хитких штатах" (swing states) — Огайо та Вісконсині. Переможець вважав, це сталося саме через дебати.

Молодість і досвідченість

Під час теледебатів 1984 року в тоді чинного президента Рональда Рейгана запитали, чи не завадить його вік виконанню обов’язків? На той момент Рейган був найстаршим президентом в історії США — 73 роки. Він не розгубився:

"Я не буду робити вік проблемою передвиборчої кампанії. Я не збираюся використовувати в політичних цілях молодість і недосвідченість мого опонента. (...) Сенека чи Цицерон, не знаю, хто саме, сказав: «Якби не старші, які виправляють помилки молодих, не було б держави»".

На архівному відео чути, що аудиторія розсміялася. Зрештою, Рейган знову став президентом. 1984 року він переміг Волтера Мондейла.

"Якби вашу дружину зґвалтували та вбили"

У 1988 році під час другого раунду президентських дебатів між демократом Майклом Дукакісом та республіканцем Джорджем Бушем-старшим ведучий CNN Бернард Шоу розпитував Дукакіса про ставлення до смертної кари. Той був проти таких покарань. Зрештою Шоу спитав: "Якби Кітті Дукакіс (дружина Майкла Дукакіса — ред.) була зґвалтована і вбита, чи підтримали б ви смертну кару для вбивці?" Дукакіс без емоцій відповів, що ні.

Пізніше він говорив, що шкодує, бо не сказав тієї миті, що його сім’я — це найцінніше, що в нього є.

Того року переміг Джордж Буш-старший.

Республіканець Джордж Буш (ліворуч) дебатує з демократом Майклом Дукакісом під час другого раунду президентських дебатів в Лос-Анджелесі, 13 жовтня 1988 року. AP/Lennox McLendon

Забув одне з міністерств

У 2012 році курйоз стався на дебатах всередині республіканців — між партійцями Міттом Ромні та Ріком Перрі. Вони зустрілися в Рочестері, штат Мічиган. Перрі не зміг згадати одне з трьох міністерств, яке він хотів би закрити, якщо стане президентом.

"Коли я туди [в Білий дім] прийду, трьох урядових установ вже не буде — торгівлі, освіти і, гм, яке там третє? Подивімося. Торгівля, освіта і гм, гм", — ніяк не міг згадати політик. Його опонент припустив, що це Агентство з охорони навколишнього середовища. Перрі погодився, потім одразу відмовився — мовляв, агентство не потрібно ліквідовувати, а просто реорганізувати. Лише за 15 хвилин з власних нотаток Перрі згадав, що мав на увазі Міністерство енергетики. Цікаво, що пізніше, у 2017-2019 роках він же й очолював відомство.

Зрештою кандидатом від республіканців став Мітт Ромні, але переміг того року Барак Обама.

Сексизм, ІДІЛ, Росія, втручання у вибори

Восени 2016 проходили телевізійні дебати між республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Гілларі Клінтон — першою жінкою, яка стала кандидаткою в президенти від великої партії.

Значну частину дебатів, особливо в другому раунді, кандидати відвели під звинувачення. Сексизм Трампа, його відповідь на це в дусі "згадаймо, що Білл Клінтон (чоловік Гілларі Клінтон та 42-й президент США — ред.) робив значно гірші речі (йдеться про секс-скандал із практиканткою Білого дому Монікою Левінскі — ред.)", обговорення війни в Сирії, в контексті якої Трамп заявляв про необхідність союзу Росії та США "у боротьбі з джихадистами", а Клінтон апелювала до того, що РФ радше зацікавлена у підтримці режиму Башара Асада, ніж до війни з ІДІЛ.

Щобільше, Клінтон звинуватила Росію у втручанні у вибори в США та припустила, що РФ це робила на користь Трампа, бо той мав бізнес у Москві. Трамп заявив, що це ще треба довести, та згадав особистий незахищений імейл Клінтон, яким вона користувалася на посаді держсекретарки при адміністрації президента Барака Обами. Врешті, Трамп пообіцяв опонентці, що, коли стане президентом, "надасть інструкції" генпрокурору відкрити про неї справу.

На тих дебатах перемогла Гілларі Клінтон, проте президентські вибори виграв Дональд Трамп.

"Ти замовкнеш, чоловіче?"

Насамкінець згадаємо про пару опонентів, які й зустрінуться 28 червня — вдруге. Джо Байден і Дональд Трамп проводили дебати у 2020 році. Під час першого раунду Трамп так часто перебивав Байдена, що той врешті вигукнув: "Ти замовкнеш, чоловіче?" CNN припустило, що саме перший раунд поклав край шансам Трампа, адже політик справив враження неврівноваженого, і хоча у другому турі він виглядав більш послідовним, "на той момент мільйони американців уже віддали свої голоси (за Байдена — ред.)".

На перших дебатах проти Трампа зіграв ще один момент. Модератор Кріс Воллес закликав його відмовитися від підтримки "білих расистів". Приводом до заклику стала реакція Трампа на акції ультраправих. У 2020-му після вбивства темношкірого Джорджа Флойда, в Портленді і Кеноші пройшли заворушення між активістами Black Lives Matter та праворадикалами, в обох випадках були жертви. Трамп тоді, зокрема, звинуватив в інциденті мера-демократа Портленда і не засудив убивства в Кеноші. Також він засуджував антифашистський рух "Антифа" і назвав його "лівим насильницьким екстремізмом".

Президент Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден беруть участь у фінальних президентських дебатах в Бельмонтському університеті у Нешвіллі, штат Теннессі, 2 жовтня 2020 року. AP/Jim Bourg

На заклик Кріса Воллеса Трамп звернувся до ультраправого угруповання "Горді хлопці", щоб ті "відійшли назад і були напоготові". Члени групи сприйняли це як заохочення від республіканця (про що свідчили їхні коментарі в соцмережах), а Байден зробив висновок, що Трамп "відмовився заперечувати прихильників переваги білої раси".

У другому турі важливим питанням буда імміграційна політика. Трамп запам’ятався жорсткими діями щодо мігрантів на південному кордоні, наприклад, їхніх дітей відділяли від батьків. Байден продемонстрував більш ліберальну позицію та заявив, що протягом перших 100 днів президентства буде з Конгресом розвʼязувати проблему понад 11 мільйонів мігрантів без документів, щоб ті надалі змогли отримати громадянство США.

Незабаром Трамп і Байден знову зустрінуться на дебатах. Американські журналісти називають це реваншем. Суспільне спостерігатиме за подією та заявами суперників. Можливо, цього разу дебати теж перехилять долю виборів.