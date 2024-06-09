Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Хто голосуватиме за Трампа і Байдена, чиї виборці підтримують Україну | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ
Вибори у СШАСШАВідео

Хто голосуватиме за Трампа і Байдена, чиї виборці підтримують Україну | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Байден і Трамп — хто за них голосує? У другому епізоді відеоподкасту "Американські гірки" говоримо про виборців. Хто здебільшого підтримує поколіннями республіканців, а хто — демократів? Чому виборці Трампа голосують за його особистість, а Байдена — за демократичну адміністрацію та вектор політики. Чому вибори у США схожі на велике політичне шоу і який рівень підтримки України у штатах зараз.

Підписуйтесь та слухайте подкаст на будь-якій зручній платформі: YouTube, Spotify, SoundCloud.
Хто голосуватиме за Трампа і Байдена, чиї виборці підтримують Україну | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ
Американські гірки. Ілюстрація Сергія Майдукова для Суспільного

Вибори президента США 2024

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп.

Ці президентські перегони варті великої уваги, бо, як відзначає американська Рада з Міжнародних відносин, є "побоювання, що вони можуть призвести до загибелі американської демократії та перевернути світовий порядок". Це відчує на собі й Україна: стійкість її підтримки може похитнутися. До кінця 2024 фінансування допомоги Україні гарантується адміністрацією Байдена. Проте на початку 2025 року США, хто б врешті не став президентом, доведеться ухвалювати нове рішення щодо підтримки України.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Війна, ЗСУ, Донецька область
Сили безпілотних систем ЗСУ отримали командувача, у Брюсселі відбудеться засідання "Рамштайн", 839 день війни. Онлайн Оновлюється
Вадим Сухаревський — очільник Сил безпілотних систем ЗСУ
Призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ
Горить "Адмірал Левченко" на півночі Росії — Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко" — речник ВМС ЗСУ
Загинув лідер батальйону ОУН Микола Коханівський
На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Справу проти Трампа в Джорджії США про зрив виборів 2020 призупинили
Одну з кримінальних справ проти Трампа призупинили на невизначений час
Трамп
Трамп заявив, що згоден сісти до в’язниці
Виплати порноакторці: республіканці висуватимуть Трампа незалежно від покарання
Приховування виплат порноакторці: республіканці висуватимуть Трампа на президента незалежно від покарання — Лара Трамп
Кім Чен Ин і Володимир Путін
КНДР на прохання Путіна може готувати військові провокації перед виборами у США — NBC News
На початок