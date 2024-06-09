Байден і Трамп — хто за них голосує? У другому епізоді відеоподкасту "Американські гірки" говоримо про виборців. Хто здебільшого підтримує поколіннями республіканців, а хто — демократів? Чому виборці Трампа голосують за його особистість, а Байдена — за демократичну адміністрацію та вектор політики. Чому вибори у США схожі на велике політичне шоу і який рівень підтримки України у штатах зараз.

Американські гірки. Ілюстрація Сергія Майдукова для Суспільного

Вибори президента США 2024

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп.

Ці президентські перегони варті великої уваги, бо, як відзначає американська Рада з Міжнародних відносин, є "побоювання, що вони можуть призвести до загибелі американської демократії та перевернути світовий порядок". Це відчує на собі й Україна: стійкість її підтримки може похитнутися. До кінця 2024 фінансування допомоги Україні гарантується адміністрацією Байдена. Проте на початку 2025 року США, хто б врешті не став президентом, доведеться ухвалювати нове рішення щодо підтримки України.