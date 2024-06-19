Кім Чен Ин пообіцяв Путіну "повну підтримку" у війні проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку війни Росії в Україні перед початком зустрічі сам на сам із очільником Росії Володимиром Путіним у Пхеньяні в середу, 19 червня. Зустріч лідерів КНДР та РФ має на меті ще більше розширити економічну й військову співпрацю двох країн, демонструючи єдиний фронт проти Вашингтона.

Про це повідомляє AP.

Виступаючи перед зустріччю, Путін подякував Кіму за підтримку у війні та заявив, що дві країни підпишуть угоду про зміцнення партнерства, оскільки обидві "борються проти імперіалістичної гегемоністської політики США та їхніх сателітів".

Кім своєю чергою заявив, що відносини між Москвою і Пхеньяном зараз навіть тісніші, ніж за радянських часів, і назвав візит Путіна можливістю зміцнити дружбу.

Він пообіцяв "повну підтримку й солідарність своєї країни з російським урядом, армією й народом" у війні РФ проти України "для захисту суверенітету, інтересів безпеки й територіальної цілісності РФ". Водночас він не пояснив, якою буде ця підтримка.

АР зазначає, що Кім використовував подібну риторику і раніше, постійно заявляючи, що Північна Корея підтримує те, що він називає справедливими діями для захисту інтересів Росії, звинувачуючи в кризі "гегемоністську політику" Заходу на чолі з США.

Лідер КНДР також привітав "важливу роль і місію Росії у збереженні стратегічної стабільності й балансу в світі".

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.