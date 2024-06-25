Віцепрем'єр-міністерка з питань інтеграції Ольга Стефанішина не вважає, що угорське головування в ЄС перешкодить діалогу з Україною. Українська влада багато вкладає в діалог з Будапештом.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Люксембургу.

"Я думаю, що ми маємо достатньо досвіду у збалансуванні різних діалогів між державами-членами, щоб досягти необхідних політичних рішень, які нам потрібні", — сказала вона.

Уряд України не думає, що головування Угорщини в Раді ЄС з 1 липня може стати перешкодою для української євроінтеграції.

На думку Стефанішиної, всі 27 країн-членів ЄС, включно з Угорщиною, наполегливо працювали над тим, щоб 25 червня офіційно почалися перемовини про вступ України в Євросоюз.

"І ми повинні навчитися будувати наші відносини, і це те, у що ми суттєво інвестуємо в наш двосторонній діалог з Угорщиною", — наголосила вона.

Також Стефанішина згадала про широкий спектр інших питань, таких як військова підтримка, санкції, фінансова підтримка України. "Тож ми працюватимемо над усім цим спектром і ми абсолютно впевнені, що 26 країн-членів ЄС стоять за нашою спиною у цьому питанні", — сказала міністерка.

Початок перемовин

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.