Віцепрем'єр-міністерка з питань інтеграції Ольга Стефанішина не вважає, що угорське головування в ЄС перешкодить діалогу з Україною. Українська влада багато вкладає в діалог з Будапештом.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Люксембургу.
"Я думаю, що ми маємо достатньо досвіду у збалансуванні різних діалогів між державами-членами, щоб досягти необхідних політичних рішень, які нам потрібні", — сказала вона.
Уряд України не думає, що головування Угорщини в Раді ЄС з 1 липня може стати перешкодою для української євроінтеграції.
На думку Стефанішиної, всі 27 країн-членів ЄС, включно з Угорщиною, наполегливо працювали над тим, щоб 25 червня офіційно почалися перемовини про вступ України в Євросоюз.
"І ми повинні навчитися будувати наші відносини, і це те, у що ми суттєво інвестуємо в наш двосторонній діалог з Угорщиною", — наголосила вона.
Також Стефанішина згадала про широкий спектр інших питань, таких як військова підтримка, санкції, фінансова підтримка України. "Тож ми працюватимемо над усім цим спектром і ми абсолютно впевнені, що 26 країн-членів ЄС стоять за нашою спиною у цьому питанні", — сказала міністерка.
Початок перемовин
У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.
14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.
21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.
Шлях України до Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.
Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.
8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.