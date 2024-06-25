Предметні переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у 2025 році — FT

У вівторок, 25 червня, розпочинаються перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, проте предметні переговори розпочнуться у 2025 році.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що міністри ЄС зустрінуться з українськими і молдовськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес вступу, який триватиме роки. На зустрічах ЄС представить обом країнам "рамку для переговорів" реформ і законодавства, які вони повинні прийняти, перш ніж вважатимуться готовими приєднатися.

Початок переговорів про вступ призначено до того, як 1 липня Угорщина, найбільш проросійський член ЄС, перейме піврічне головування в Раді ЄС — роль, яка дозволить цій країні керувати політичними пріоритетами, пише FT.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримав кілька рішень, пов’язаних з Україною, в тому числі щодо початку переговорів про членство, хоча зрештою поступився, заявивши, що надалі Будапешт матиме більше можливостей накласти вето на процес.

Газета зазначає, що представники ЄС очікують, що предметні переговори про вступ України розпочнуться під час головування в блоці Польщі, яке розпочнеться 1 січня.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що починаючи з 2025 року Україна буде наполягати "на дуже динамічному процесі вступу".

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.