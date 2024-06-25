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Фон дер Ляєн, Каллас, Кошта: у ЄС домовилися про кандидатури на головні посади в ЄС
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Фон дер Ляєн, Каллас, Кошта: у ЄС домовилися про кандидатури на головні посади в ЄС

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Єврокомісія
Єврокомісія. Getty Images

Лідери країн Євросоюзу узгодили кандидатури на посади голів Європейської комісії, Європейської ради та високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки. У четвер у Брюсселі відбудеться зустріч лідерів ЄС, де ці імена будуть представлені главам держав та урядів для затвердження.

Як повідомили джерела Суспільного в ЄС, кандидатури Урсули фон дер Ляєн та Каї Каллас висунуть на пост голови Єврокомісії та голови дипломатії ЄС відповідно. Таке погодили три найбільші партії Європарламенту (ЄНП, СіД та АЛДЄ).

Водночас, за словами співрозмовників, проти кандидатури фон дер Ляєн виступав голова Європейської Ради — Шарль Мішель.

"Кандидатуру Каллас рекомендував президент Франції Еммануель Макрон, утім премʼєр-міністрка Італії Джорджа Мелоні була невдоволена, що з нею провели "недостатньо консультацій", — сказало одне з джерел.

Як пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung з посиланням на агентство dpa, лідери країн ЄС також домовилися висунути на пост голови Євроради експрем'єра Португалії Антоніу Кошту на початковий термін два з половиною роки. На цій посаді він відповідав би за підготовку самітів ЄС і ведення робочих сесій.

Відповідно до загальноприйнятої практики, якщо Кошта добре виконає свою роботу, він зможе отримати другий термін на посаді.

Голову Комісії та головного дипломата ЄС призначають на один законодавчий період ЄС, тобто приблизно на п’ять років.

Лідери ЄС зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо лідерів блоку до голосування щодо наступного президента Комісії в Європейському парламенті, запланованого на середину липня.

19 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС). Посаду очільниці ЄК вона обіймає з 2019 року.

На початку травня в ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, які мають схвалити голову Європейської комісії. Парламент може голосувати лише після того, як більшість керівників держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидатів.

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