Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС

25 червня розпочинаються перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни з початком переговорів.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів", — зазначила фон дер Ляєн.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення перемовин про вступ України в Євросоюз до повноправного членства у блоці їй залишаться усього три кроки:
- отримання висновків Єврокомісії про успішне завершення перемовин та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
- рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
- ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.
14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.
21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.
7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.
8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.
Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.