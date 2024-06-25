Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС

25 червня розпочинаються перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни з початком переговорів.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів", — зазначила фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення перемовин про вступ України в Євросоюз до повноправного членства у блоці їй залишаться усього три кроки:

отримання висновків Єврокомісії про успішне завершення перемовин та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;

ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.