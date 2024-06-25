Данія виділила понад €20 млн на прискорення вступу України та Молдови до ЄС

Уряд Данії виділив 150 мільйонів данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до Європейського союзу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

Ці 150 млн данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС.

"Я щасливий, що зараз ми можемо почати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми завжди казали, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидатам подолати це, і саме в цьому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові", — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Він зазначив, що успішне розширення ЄС має важливе значення для стабільності Європи.

"Це зміцнює безпеку для всіх нас, коли країни в найближчій зоні ЄС посилюють свою європейську прив’язаність і прагнуть до можливості для миру, стабільності та процвітання, за які виступає ЄС", — сказав міністр.

Кошти для України та Молдови виділені у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує процеси реформ у країнах східного сусідства, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС.

Крім допомоги у створенні адміністративних структур і законодавства, інструмент також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

У більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.