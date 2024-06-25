Міністр у справах Європейського Союзу Угорщини Янош Бока заявив, що Україна далека від того, щоб відповідати критеріям вступу в ЄС. Будапешт має список з 11 пунктів, в якому перераховані нерозв'язані питання щодо угорської меншини.

Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС.

За словами Боки, переговори про вступ України до ЄС ще не розпочалися.

"Ми все ще перебуваємо на початку процесу скринінгу. Дуже важко сказати, на якому етапі перебуває Україна. З того, що я бачу тут, поки ми говоримо, вони дуже далекі від того, щоб відповідати критеріям вступу", — сказав міністр.

Він зазначив, що очікує від України зобов'язання прийняти план дій, як це передбачено в рамках переговорів, щодо розв'язання питань меншин.

"У нас є список з одинадцяти пунктів, в якому перераховані нерозв'язані питання, як ми бачимо ситуацію угорської меншини в Україні, і ми очікуємо, що українська влада буде розв'язувати питання у співпраці з представниками меншин у конструктивний спосіб. Найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних та освітніх, а також те, що меншинний характер цих інституцій має бути збережений, як це було до 2015 року", — сказав Бока.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю німецьким ЗМІ розкритикував рішення ЄС почати переговори про вступ України, проте не збирається блокувати процес перемовин.

Зокрема, угорський премʼєр назвав рішення Євросоюзу "політично мотивованим". Він також сказав, що ЄС "доведеться вивчити", якими будуть наслідки для Блоку у разі вступу України, яка перебуває у стані війни. Кордони Української держави Орбан назвав "нечіткими".

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.