Сьогодні розпочнуться перемовини про вступ України в ЄС, Україна з РФ повернула лише 800 із 20 000 дітей та в Росії дві області опинилися під атакою українських безпілотників — Суспільне зібрало головні новини ранку станом на 25 червня.

Перемовини про вступ до ЄС

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною і Молдовою. Перемовини мають розпочатися сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі. До того ж Рада Європейського Союзу сьогодні має затвердити текст безпекового договору з Україною і вже цього тижня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя має підписати документ. Він містить два основні розділи щодо безпекових гарантій. Перший сфокусований на оборонних питаннях. У другому йдеться про ширші зобовʼязання з боку ЄС.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, після завершення переговорів про вступ до Євросоюзу Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в ЄС. За його словами, цими трьома кроками будуть:

Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу; Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС; Ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Контекст: президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою.

Україна з РФ повернула лише 800 із 20 000 дітей

Україна повернула близько 800 дітей, яких викрала Росія. Загальна ж кількість налічує майже 20 тисяч дітей, розповіла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

"Ми не знаємо точної кількості дітей, яких вивезли. Нам вдалося встановити, що це близько 20 тисяч дітей, з них 800 вже повернуто", — сказала Верещук.

За її словами, є випадки, коли діти та їхні опікуни повертаються з Росії до третіх країн. і це спостерігають постійно. Верещук зазначила, що санкції міжнародної спільноти мають бути жорсткими, щоб Росія усвідомила реальність покарання за свої дії.

Контекст: 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Дві області РФ опинилися під обстрілами дронів

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в результаті атак безпілотників на російське місто Бєлгород і населені пункти області 24 червня пошкоджені кілька будівель, транспортних засобів і газопроводу, поранено чотирьох людей. Одна жінка травмована.

ППО знищила вночі у Воронезькій області два безпілотники літакового типу, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв. Частини безпілотника потрапили на територію одного з проммайданчиків. При падінні деякі фрагменти розірвалися, спричинивши спалах. Українські військові ще не прокоментували ймовірну атаку.

Зміни правил цьогорічного прийому на аспірантуру

Цього року держава збільшить місця для вступу на аспірантуру та повністю їх оплатить. Ті, хто хотів потрапити на контракт, — не зможуть вступити взагалі. Про це повідомив у ефірі Суспільного заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

За його словами, цього року акцент зробили на денній формі навчання: денна форма буде за кошти державного бюджету. Якщо попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3 200 місць кожного року на бюджет, то цього року ця цифра буде вдвічі більшою, каже Винницький.

Додатково: зміни не торкаються тих, хто вступив на навчання у 2022 та 2023 роках — там без змін. Єдине, що заплановано на кінець цього року — Єдиний державний залік, який складатимуть саме вступники 2022 року.