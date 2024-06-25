Після завершення переговорів про вступ до Євросоюзу Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в ЄС.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, цими трьома кроками будуть:

Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу; Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС; Ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Глава МЗС наголосив, що вступ України до Євросоюзу буде подією глобального значення для Європи. Він розповів, що 25 червня буде інавгураційна частина, після якої стартують шість кластерів переговорів.

"Вони будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", — сказав Дмитро Кулеба.

Шлях України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані. Й Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною і Молдовою блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.