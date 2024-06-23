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Президентка Словенії наступного тижня відвідає Україну — STA
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Президентка Словенії наступного тижня відвідає Україну — STA

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Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. AP Photo/Darko Bandic

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у четвер 27 червня відвідає Київ, щоб підписати з Україною двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє словенське інформаційне агентство STA.

За словами Пірц Мусар, це буде угода, яку з Україною підписали інші країни, які бажають допомогти країні на тлі російського вторгнення.

Інших деталей щодо майбутнього візиту не надається.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

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