Україна підпише безпекову угоду ще з 10 країнами — Зеленський

Україна підписала безпекову угоду з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", — сказав президент.

Останніми країнами, з якими Україна підписала такий документ, стали Японія та Сполучені Штати. Про це стало відомо під час зустрічей перед самітом G7 в Італії.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

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