Організація американських держав приєдналася до комюніке Саміту миру

Організація американських держав, що об’єднує країни Південної і Північної Америк, приєдналася до комюніке за підсумками Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 червня.

"Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда", — сказав президент.

Зеленський додав, що Україна працює над тим, щоб було ще більше приєднань і щоб отримати максимально активну роботу груп щодо пунктів Формули миру.

“І серед перших таких груп плануємо запустити групу щодо енергетики – ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах та подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї”, — сказав президент.

За його словами, це стосується також і захисту від російського енерготерору. Вже на липень готуються перші кроки саме в цьому напрямі.