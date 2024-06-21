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При інформагентстві Укрінформ створять наглядову раду — Мінкульт
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При інформагентстві Укрінформ створять наглядову раду — Мінкульт

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Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що відомство готує зміни до статуту інформагентства Укрінформ, які дозволять створити наглядову раду.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Верховної ради.

За його словами, наглядова рада буде виконувати роль "інструмента державного контролю" за діяльністю Укрінформу. Карандєєв додав, що зміни до статуту відбудуться вже до кінця наступного тижня.

Очільник парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що це "дуже адекватна реакція" Мінкульту на ситуацію, яка склалася в Укрінформі за керівництва Олексія Мацуки.

"Незалежна наглядова рада може стати ефективним запобіжником спробам впливати на журналістів", — сказав він.

"Темники" для Укрінформу

Видання "Українська правда" 29 травня оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції Укрінформ у період керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовники з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано. Серед небажаних — опозиційні до теперішньої влади діячі.

Ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана є у більшості метаданих файлів, які Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах.

Кореспондент Укрінформу по Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів Суспільному про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Наступного дня після своєї розповіді Стригун отримав повістку в армію. Він зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію Укрінформу у Києві, а не на його адресу. Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про "темники", Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

24 травня генеральним директором національного інформаційного агентства Укрінформ призначили колишнього речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. Олексія Мацуку 31 травня виключили зі складу Комісії з журналістської етики.

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