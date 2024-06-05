Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин коментуючи справу про так звані "темники" для інформагентства Укрінформ, заявив, що було б логічним відкрити провадження за 171 статтею Кримінального кодексу про перешкоджання роботі журналістів.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Ми отримали інформацію від офісу Генерального прокурора, що справу за матеріалом "УП" (йдеться про розслідування про "темники" для Укрінформу — ред.) по суті передано до Київської міської прокуратури. І дуже сподіваємося, що найближчим часом отримаємо інформацію про подальші кроки. На нашу думку, було б логічним відкрити кримінальне провадження по 171 статті КК України про перешкоджання роботі журналістів", — сказав Юрчишин.

Голова профільного комітету ВР додав, вони не отримували звернення ні від журналістів Укрінформу, ні спростувань з боку колишнього керівництва інформагентства.

"Відповідно ми вирішили звернутися до них, чи є потреба розглянути це на комітеті. Бо нелогічно у демократичній державі щось вирішувати без обидвох сторін. На наступному комітеті, якщо буде запит з боку сторін по ситуації в Укрінформі, ми плануємо заслухати це питання. Наступне засідання (комітету — ред.) орієнтовно відбудеться за два тижні, але якщо буде потреба, можемо зібратись і на наступному", — сказав Юрчишин.

"Темники" для Укрінформу

Видання "Українська правда" 29 травня оприлюднило розслідування про "темники" в державній агенції Укрінформ у період керівництва Олексія Мацуки. Співрозмовники з-поміж працівників агенції повідомили виданню, що Мацука надсилав у регіональні редакції списки з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а в кого не бажано. Серед небажаних — опозиційні до теперішньої влади діячі.

Ім’я та прізвище радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана є у більшості метаданих файлів, які Мацука надсилав своїм кореспондентам в регіонах.

Кореспондент Укрінформу по Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів Суспільному про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Наступного дня після своєї розповіді Стригун отримав повістку в армію. Він зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію Укрінформу у Києві, а не на його адресу. Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про "темники", Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

24 травня генеральним директором національного інформаційного агентства Укрінформ призначили колишнього речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. Олексія Мацуку 31 травня виключили зі складу Комісії з журналістської етики.