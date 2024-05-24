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Генеральним директором "Укрінформу" став Сергій Череватий
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Генеральним директором "Укрінформу" став Сергій Череватий

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Сергій Череватий
Військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Serhii Cherevatiy /Facebook

Генеральним директором національного інформаційного агентства "Укрінформ" призначили Сергія Череватого.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Сергій Череватий - авторитетний військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник, кандидат політичних наук. Впевнений, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань", — написав він.

Карандєєв також подякував Олексію Мацуці, який обіймав посаду гендиректора "Укрінформу" від листопада 2023 року.

Що відомо про Сергія Череватого

Сергій Череватий — військовослужбовець, журналіст, науковець, кандидат політичних наук.

З травня 2021 Череватий обіймав посаду начальника Центру моніторингу інформаційного простору та протидії штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, з липня 2023 він є заступником Командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій.

У січні 2024 року Череватий увійшов до складу секретаріату Національної спілки журналістів України. З квітня 2024 року — начальник кафедри військової журналістики Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.

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