Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що президент Володимир Зеленський — найважливіша фігура в політичній системі держави у війні. Глава МЗС не вважає, що світові лідери менше довіряють Зеленському.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю BBC Hardta.

Ведучий передачі BBC Стівен Сакур запитав у міністра, чи той відчуває контроль з боку Офісу президента, зокрема Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.

У контексті тиску чи поганих умов роботи Сакур навів нещодавнє звільнення очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Наєма. Ексглава пояснив свій відхід від справ "системними перешкоджаннями, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження".

"Зеленський є верховним головнокомандувачем країни, яка воює проти набагато сильнішого ворога. Президент — найважливіша фігура під час війни в політичній системі, каже наше законодавство. Я в жодному разі не можу описати його дії як надмірний контроль (...) Завжди будуть голоси, які не погоджуються з тим чи іншим рішенням, тому що в нас демократія", — відповів Кулеба.

Також на BBC Hardta в Кулеби спитали, чи є в МЗС побоювання, що багато хто у світі втрачає довіру до влади в Україні у зв'язку з окремими рішеннями, які не розуміють за кордоном.

Кулеба сказав, що не помітив "ані найменшого відчуття того, що довіра зникає", зокрема минулого тижня, коли українська делегація зустрічалася з лідерами G7, зі світовими лідерами на Глобальному саміті миру.

Міністр закордонних справ також попросив тих, хто запитує про вибори в Україні, довіру та тиск, посприяти в перемозі над Росією, тому що після цього — після закінчення війни — пройдуть президентські вибори.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали би відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Володимир Зеленський вважає, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.

Згідно з опитуванням КМІС, 70% українців вважають, що Володимир Зеленський має лишатися на посаді президента до кінця воєнного стану.