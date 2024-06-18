Кабмін звільнив Найєма і призначив тимчасового голову Агентства відновлення

На своєму засіданні 18 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Кабмін також призначив тимчасового голову Агентства. Ним став Роман Комендант.

Крім того, уряд ухвалив розпорядження про звільнення:

Ігоря Фоменка з посади заступника Міністра економіки України;

Андрія Івка з посади першого заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;

Валерії Іванової з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Мустафа Найєм зранку 10 червня повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення. За його словами, це рішення він ухвалив самостійно "через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження".

9 червня стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", — заявив Найєм.