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"Китай та можлива присутність армії США в Україні". Головні заяви Байдена і Зеленського за підсумками саміту G7
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"Китай та можлива присутність армії США в Україні". Головні заяви Байдена і Зеленського за підсумками саміту G7

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів "Групи семи" (G7) домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

Про це глава США сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками саміту G7 13 червня.

"Під час засідання держав-членів "Групи семи" ми обговорили спільні перестороги щодо таких країн, як Китай, що постачає Росії матеріали, які потрібні їхній "військовій машині". То ж ми узгодили спільні дії, які б дозволили це зупинити", — сказав американський президент, не уточнивши інших подробиць.

Байден зазначив, що головна мета США — зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу. Водночас він наголосив, що не відправить свої військових в Україну.

"США допоможе забезпечити здатність України робити й те і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї й боєприпасів", — пояснив Байден.

Коментуючи двосторонню безпекову угоду, яку він підписав із Зеленським, Байден зауважив, що документ передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами. За його словами, зокрема, йдеться про розширення обміну розвідданих, продовження підготовки ЗСУ на військових базах Європи та США, посилення взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підтримку економічного та енергетичного відновлення.

Він додав, що наразі п'ять країн заявили готовність передати Україні системи ППО Patriot для захисту своїх територій.

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні", — сказав президент США.

Що сказав Зеленський

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що наразі нагальні потреби України складають сім таких систем ППО.

"Ми нагально потребуємо сім систем Patriot. Ми обговорювали можливість отримати п'ять з них, це правда. І ми працюємо над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороші результати для України", — сказав він.

На запитання журналістів щодо так званого "мирного плану" Китаю про завершення війни в Україні Зеленський відповів, що КНР може підготувати власну "альтернативу". Президент підкреслив, що "всі добре ознайомлені" з його мирним планом та нагадав, що він є "відкритим для всіх".

"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, то він може підготувати альтернативну "формулу миру". Якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість діалогу", — сказав глава держави.

13 червня президент Володимир Зеленський прибув до Італії для участі у саміті "Групи семи" (G7) і підписав із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою безпекову угоду, а також із главою США Джо Байденом.

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