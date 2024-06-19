Кулеба: Саміт миру розбив наратив Путіна, що Україну підтримує лише Захід

Формат Саміту миру із залученням країн Африки, Азії, Латинської Америки розбив наратив керівника Росії Путіна про те, що Україну підтримує лише Захід, а весь інший світ на іншому боці.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BBC Hardtalk.

"Саміт був чітким доказом, що ця російська дезінформація не витримує критики. Африка, Азія, Південна Америка були на саміті і вони є частиною зусиль, щоб підштовхнути Росію до перемовин", — сказав Кулеба.

Коментуючи слова журналіста, що низка важливих геополітичних гравців, таких як Індія, Саудівська Аравія та Бразилія, так і не приєдналися до фінального комюніке, Кулеба розповів, що про таке рішення деяких з учасників було відомо заздалегідь. За словами міністра, вже їхня участь була успіхом, бо довгий час ширилися чутки або заяви про їхню відсутність.

"Деякі з них сказали спочатку, що приїдуть, бо хочуть бути частиною процесу, але не підпишуть спільне комюніке. Це мистецтво дипломатії. Іноді навіть присутність країни за столом перемовин це вже само по собі послання", — наголосив Кулеба.

Як відзначив глава МЗС, спроби Росії завадити участі інших країн у саміті і ультиматум Путіна напередодні його відкриття показали, що в Москві сприйняли зусилля України як загрозу російському баченню завершення війни.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.