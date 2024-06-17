Згідно з опитуванням, 70% українців вважають, що Володимир Зеленський має лишатися на посаді президента до кінця воєнного стану. 56% скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського. Щодо Закону про мобілізацію немає однозначного ставлення.

Про це ідеться в результатах соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Із твердженням, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану, погодилися 70% опитаних. Не згодні з цим 22%. Залежно від регіону проживання з цією тезою згодні 65-74% респондентів, тобто більшість українців не піддають сумніву легітимність Зеленського.

56% скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського (у 2023 році схвалювали 77%), скоріше або повністю не схвалюють – 37%.

Більшість респондентів (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до політика.

В дослідженні також запитали, чи згодні люди з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах і продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно. 58% згодні з цією тезою (у 2022 році таких було 80%), 30% — ні.

Водночас 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум. Не згодні з цим 25%.

Серед українців немає вираженого ставлення до Закону про мобілізацію. 34% скоріше або повністю його підтримують. Водночас 20% скоріше ні, а 32% зовсім не підтримують. Ще 14% не відповіли на запитання. У КМІС підкреслюють, що незгода не означає, що люди виступають проти закону чи потреби давати відсіч ворогу. Частина опитаних може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення.

Попередні опитування про Зеленського

КМІС раніше писав, що 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, при цьому 36% – протилежної думки.

Більшість українців (63%) вважають, що критики окремих дій влади не повинно бути або має бути в конструктивних рамках, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною.

На запитання, як загалом за період президентства Володимира Зеленського змінився рівень демократії в Україні, люди відповідали: ситуація покращилася — 19%; не змінилася — 29%; бачать певні погіршення — 43%.