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Зеленський: "Я б виграв вибори, якби вони відбулися"
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Зеленський: "Я б виграв вибори, якби вони відбулися"

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Глава української держави Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Зеленський заявив, що не скасовував виборів в Україні. Перенесення голосування пов'язане з воєнним станом.

Про це український глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що перенесення виборів є законним.

"Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", — сказав президент.

Щодо американських побоювань стосовно корупції в Україні, Зеленський сказав, що "все чисто", зазначивши, що Україна дотримується реформ, яких вимагає Європейський Союз. Але він також сказав, що під час війни важко проводити нові "важкі антикорупційні реформи".

Згідно з Конституцією України, президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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